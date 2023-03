Na tien jaar stopt Jeremy Scott bij Moschino: ‘Trots op de erfenis die ik achterlaat’

De Amerikaanse modeontwerper Jeremy Scott wist als artistiek directeur de theatrale en komische ontwerpfilosofie van oprichter Franco Moschino in ere te houden.

‘Een prachtige viering van creativiteit en verbeelding’, vat Jeremy Scott zijn tijd bij Moschino samen tegenover Women’s Wear Daily, dat het nieuws bekendmaakte. De Amerikaanse modeontwerper wist tien jaar lang de theatrale en komische ontwerpfilosofie van oprichter Franco Moschino in ere te houden. ‘Ik ben trots op de erfenis die ik achterlaat’, aldus Scott.

Een officiële verklaring van het modehuis laat nog op zich wachten, maar Massimo Ferretti, voorzitter van moederbedrijf Aeffe, bevestigde het nieuws. ‘Ik ben blij dat ik de kans had om te werken met de creatieve kracht die Jeremy Scott is’, zei Ferretti tegen WWD. ‘Ik wil hem bedanken voor zijn toewijding en voor het inluiden van een uitgesproken en vreugdevolle visie die voor altijd deel zal uitmaken van de geschiedenis van Moschino.’

Wintercollectie 2018 met Jackie Kennedy als inspiratiebron. Foto: AFP

Gigi Hadid als boeket, wintercollectie 2018. Foto: AP

Scott volgde in 2013 Rossella Jardini op als artistiek directeur van het Italiaanse modehuis. Al in zijn eerste collectie voor het merk liet Scott zijn excentrieke en surrealistische aanpak zien. De absurde collecties van Scott deden soms wenkbrauwen fronsen. Bij het bekijken van zijn ontwerpen kun je niet omheen het woord ‘camp’. Denk bijvoorbeeld aan zijn McDonald’s-collectie, jurken gemaakt van opblaasdieren of Gigi Hadid gekleed in een gigantisch boeket bloemen.

Ondanks de speelse creaties was Scott zeer geliefd. Bekendheden zoals Katy Perry, Madonna en Gwen Stefani lieten zich kleden door de ontwerper. Bij het bredere publiek waren Scotts ontwerpen ook bekend van zijn samenwerking met H&M in 2018 of van de populaire Moschino Toy-parfum, verpakt in een flesje in de vorm van een teddybeer.

Het is nog onduidelijk wat de plannen zijn van de ontwerper. ‘Nu dit hoofdstuk is afgesloten, zit ik vol spanning. Ik kan niet wachten om met jullie allemaal te delen wat ik in petto heb’, laat hij weten in een Instagrampost. Wie in de voetsporen van Scott zal treden als artistiek directeur van Moschino is momenteel evenmin bekend.

Zomercollectie 2017. Foto: Reuters

Zomercollectie 2018. Foto: Reuters

Zomercollectie 2022. Foto: AFP

Wintercollectie 2014. Foto: AFP

