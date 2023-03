Het is twintig jaar geleden dat de VS en Groot-Brittannië Irak binnenvielen om het regime van Saddam Hoessein omver te werpen. Bij de invasie op 20 maart namen de Amerikanen ook een van de luxejachten van de dictator onder vuur. De Al Mansoer ligt vandaag nog steeds gekapseisd in een rivier, waar vissers op het roestende wrak klauteren om thee te drinken. Kijk mee in bovenstaande video.