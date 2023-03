Herman De Croo betaalt onwettige pensioenextra’s terug aan de Kamer

Op de rekening van de Kamer verschijnt weldra 210.819,65 euro. Voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo betaalt zijn onwettige uittredingsvergoeding terug.

Alles samen betaalde de Kamer net geen 1,3 miljoen euro uit aan voormalige Kamervoorzitters. In 1998 besliste de Quaestuur (dat de financiën van de kamer regelt) om die politici iets extra’s te gunnen voor bewezen diensten. Dat gebeurde in de vorm van een bijzondere uittredingsvergoeding, gespreid over 10 jaar. Wijlen Jean Defraigne (MR), Charles-Fredinand Nothomb (Les Engagés) en Raymond Langendries (Les Engagés) profiteerden van deze regeling. Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA) doen dat nog altijd.

In een brief aan huidig Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) laat Herman De Croo weten dat hij het volledige bedrag vandaag op de rekening van de Kamer-Quaestuur heeft gestort. Het geld gaat niet naar Kom op tegen Kanker zoals de vader van de premier eerder had gezegd. ‘Als ik deze vergoeding ten onrechte zou hebben ontvangen, is het voor mij vanzelfsprekend dat deze terugvloeit naar de Kamer’, schrijft hij.

Vorige week bleek uit twee juridische adviezen dat de uittredingsvergoeding op een illegale manier was toegekend. Vermits het wel degelijk om een vorm van pensioen gaat, is ook de zogeheten plafond-Wijninckx van toepassing (geïndexeerd 7.813,4 euro bruto per maand). Het blijft evenwel onduidelijk in hoeverre de gecombineerde pensioenen van De Croo dat bedrag overschrijdt. Siegfried Bracke stelde eerder dat zijn pensioeninkomsten dat niet doen.

Geen schuldbekentenis

Alvast voor De Croo doet dat plafond er niet toe, de uittredingsvergoeding is illegaal. Vorige week besliste de Kamer om de onterecht toegekende vergoedingen terug te vorderen. Maar de juridische adviezen voorspelden een moeilijke juridische procedure omdat de diensten van de Kamer – meer bepaald de Quaestuur – zelf verantwoordelijk waren voor de fout. Bovendien is er een strikte verjaringstermijn die ‘in het beste geval’ vijf jaar bedraagt. Het beloofde een stevige kluif voor de rechter te worden.

De liberaal laat het zo ver niet komen. ‘De politiek beleeft moeilijke tijden en ik wens daarbij een voorbeeld te stellen, om te vermijden dat mijn reputatie verder besmeurd wordt voor iets waartegen ik me niet kan verdedigen omdat ik er geen deel aan heb’, gaat het verder in de brief. De storting mag in geen geval als een schuldbekentenis worden gezien, zegt hij.

De Croo benadrukt dat hij op geen enkele manier betrokken was over de besluitvorming rond de uittredingsvergoeding en de versoepeling van de voorwaarden waartoe in 2003, onder zijn bewind, werd beslist. Hij merkt nog op dat hij bij zijn vertrek uit de Kamer, in tegenstelling ‘tot wellicht de meest van mijn collega’s’, verzaakte aan zijn uittredingsvergoeding waarop hij reglementair recht had.

De jongste weken lagen de riante uittredingsvergoeding onder vuur. Het Bureau van de Kamer besloot ze meteen stop te zetten. Het wordt nu uitkijken of ook de andere betrokkenen het bedrag zullen terugbetalen. Defraigne stierf in 2016. Nothomb en Langendries hielden zich tot nu gedeisd.

Vorige week vond N-VA-voorzitter Bart De Wever in De tafel van vier dat Siegfried Bracke het tot dusver gekregen geld (126.015,02 euro) tot de laatste cent moest terugbetalen. In een eerdere reactie betwiste de Vlaams-nationalist dat de regeling onwettelijk was en maakte hij geen aanstalten om het bedrag terug te betalen.

