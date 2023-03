Gekidnapte Franse journalist na 711 dagen weer vrij

Olivier Dubois, freelancejournalist voor onder meer Libération, is vrijgelaten nadat hij twee jaar geleden in Mali ontvoerd was door jihadisten.

Na bijna twee jaar gijzeling is de journalist Olivier Dubois weer een vrij man. De Fransman kwam maandag glimlachend aan op de luchthaven van Niamey, de hoofdstad van Niger. Hij verkeert in goede gezondheid. De Franse president Emmanuel Macron liet op Twitter weten ‘immens opgelucht’ te zijn dat Dubois vrijgelaten werd.

De Fransman bleef 711 dagen lang in handen van zijn ontvoerders, die deel uitmaken van islamistische terreurgroep Nusrat al-Islam. Het is van de Libanese Burgeroorlog geleden (die in 1990 eindigde) dat een Franse journalist zo lang gegijzeld werd.

Dubois, die sinds 2015 in Mali woonde, werkte als freelancejournalist onder meer voor de Franse krant Libération. Op 8 april 2021 werd hij ontvoerd in Gao, in het noorden van Mali, toen hij een ??jihadistische leider wou interviewen. In een filmpje dat begin mei 2021 op de sociale media circuleerde, zei Dubois dat hij ontvoerd was door de jihadisten van Nusrat al-Islam, die aan Al Qaeda gelinkt worden.

Lees ook