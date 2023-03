De nieuwsfeiten van de dag

1Vader Sanda Dia toont vuile schoenen van zijn zoon: ‘Het enige wat me nog rest van hem’

Maandag was de zesde en voorlopig laatste dag van het proces in beroep over de dood van Sanda Dia, de Edegemse student die na een tweedaags doopritueel van de studentenclub Reuzegom overleed. De burgerlijke partijen kregen het woord.

Onder meer Ousmane Dia, de vader van Sanda, sprak de beklaagden toe: ‘Ik ben boos op die jonge heren hier, en ik ben boos op hun ouders. Op 5 december, toen ik de hand van mijn zoon vasthield om hem niet te laten gaan, waren die ouders bezig met hun advocaat, met die grote toppleiters hier.’

Op de trappen van het hof van beroep van Antwerpen sprak Ousmane Dia ook even de pers toe. ‘Er is één ding dat mij nog rest, waarom ik boos ben’, zei de vader terwijl hij de vuile schoenen van zijn zoon bovenhaalde. ‘Dit is het enige wat mij nog rest van mijn zoon. Daarom ben ik boos. Maar ik geloof in justitie.’

2Poetin verwelkomt Xi in het Kremlin: ‘Open om over het Chinees vredesplan voor Oekraïne te discussiëren’

reuters

De Russische president Vladimir Poetin ontvangt het Chinese staatshoofd Xi Jinping in het Kremlin. Hij noemde Xi ‘een dierbare vriend’ vooraleer de twee achter gesloten deuren overleg hielden. ‘We zijn lichtjes jaloers op China’s vlotte ontwikkeling’, geeft Poetin toe. ‘U heeft uw staat sterker kunnen maken. Uw leiderschap zal China nog verder doen ontwikkelen’, bewierookte Poetin. ‘Een grote sprong voorwaarts’, liet Poetin vallen.

China hecht veel aandacht aan de relatie met Rusland, beweert Poetin. Hij vindt dat China een ‘gebalanceerde houding’ aanneemt op het wereldtoneel. Poetin staat dan ook open om over het Chinese vredesplan voor Oekraïne te discussiëren.

3Borrell hoopt op akkoord voor Europese munitie-aankoop

In Brussel hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken verzamelen geblazen. Daar willen ze de knoop doorhakken om gezamenlijk munitie aan te kopen om die vervolgens aan Oekraïne te leveren. Onbekend terrein voor de EU, maar de EU-buitenlandchef Josep Borrell hoopt dat ze er vandaag uit raken. De Europese defensieministers schoven voor de gelegenheid ook mee aan tafel.

Dmitro Koeleba, de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, heeft in Brussel gepleit voor meer munitie. ‘Het zal Oekraïnes mogelijkheden op het terrein versterken’, schrijft hij op Twitter.

4Ondernemingsraad Delhaize mislukt door forse veiligheidsmaatregelen: ‘Behandeld als terroristen’

belga

Een ondernemingsraad van Delhaize werd maandagochtend afgeblazen omwille van extreme veiligheidsmaatregelen. Er vonden onder andere fouilleringen plaats door een grote groep veiligheidsagenten. Dat meldt een persbericht van BBTK.

De vergadering van maandagochtend was een gewone ondernemingsraad die losstond van het overleg over de plannen om winkels te verzelfstandigen. De ondernemingsraad stond al lang op de kalender. Toch was de zitting onderhevig aan extreme veiligheidsmaatregelen.

5Mont Blanctunnel sluit in september voor renovatiewerken

De Mont Blanctunnel, een belangrijke verkeersas tussen Frankrijk en Italië, zal gesloten zijn tussen 4 september en 18 december. Ook volgend jaar gaat de tunnel dicht voor zware renovatiewerken.

De bekende tunnel onder de Alpen zal gesloten zijn tussen 4 september en 18 december, dat meldt uitbater ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc). De tunnel is 11,6 kilometer lang en wordt dagelijks door duizenden voertuigen gebruikt. Het gaat om een broodnodige sluiting, want de zestig jaar oude tunnel is er niet te best aan toe. ‘Eenmalige reparaties volstaan niet langer’, zegt Grégory Schwarshaupt van ATMB.

Niet alleen vakantiegangers zullen de sluiting voelen, ook economisch is het belang van de Mont Blanctunnel niet te onderschatten. Volgens het Alpine Territories Agency gaat ongeveer 92 procent van de goederen die tussen Frankrijk en Italië circuleren over de weg. Eind vorig jaar veroorzaakten mogelijke sluitingsscenario’s dan ook paniek in de Italiaanse pers. Italiaanse zakenlui vreesden dat de sluiting de economie van het land op de knieën zou krijgen.

6Finland heeft het gelukkigste volk ter wereld, België zeventiende in ranking

Het is vandaag de Internationale Dag van het Geluk en dus krijgt het World Happiness Report een update. De Finnen zijn voor het zesde jaar op rij het gelukkigste volk ter wereld, de Belgen stijgen twee plaatsen en staan zeventiende in de ranking.

7Burgemeester van Firenze gaat klimaatactivisten te lijf

DS Video | Burgemeester van Firenze gaat milieuactivisten te lijf. De Standaard

De burgemeester van Firenze, Dario Nardella, heeft vrijdag twee klimaatactivisten tot de orde geroepen. Terwijl Nardella een filmpje opnam met het Palazzo Vecchio op de achtergrond, begonnen ze plots de gevel van het veertiende-eeuwse gebouw met oranje verf te besmeuren.

8Anderlecht-speler Yari Verschaeren minstens zes maanden out

Het ziet er niet goed uit voor Yari Verschaeren. De eerste onderzoeken wijzen uit dat de Anderlecht-middenvelder geraakt is aan de kruisbanden van zijn knie, dat gebeurde zondagavond tijdens de wedstrijd tegen OHL. Vermoedelijk zal hij dit seizoen niet meer in actie komen.