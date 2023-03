Gasprijs dipt even onder de 40 euro per MWh

De prijs voor aardgas is op de groothandelsmarkt gezakt tot het laagste peil sinds augustus 2021. In de loop van maandagmorgen viel de prijs even terug tot onder de grens van 40 euro per MWh. In augustus vorig jaar was er nog een piek van meer dan 320 euro voor hetzelfde contract.

Het gaat om aardgas dat verhandeld is op de TTF, de Nederlandse beurs die ook bepalend is voor de aardgasprijzen in ons land. Het contract voor de levering van aardgas in april zakte maandagmorgen even tot 39,8 euro, om daarna weer licht te stijgen tot rond de 40,5 euro.

Ook de contracten voor levering in de komende maanden bevinden zich in dezelfde prijscategorie. Pas vanaf oktober zijn de contracten weer iets duurder. Voor volgende winter schommelen de prijzen momenteel rond de 50 euro per MWh. Daarna liggen ze weer lager, maar voor zo ver in de toekomst worden momenteel nauwelijks contracten verhandeld op de groothandelsbeurs.

Dat de prijzen de jongste weken sterk gedaald zijn, heeft deels te maken met de relatief zachte winter. Daardoor zijn de gasvoorraden in de Europese landen nog lang niet uitgeput. Het aanvullen van de voorraden zal dan naar verwachting ook minder moeite kosten dan vorig jaar, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Dat vooruitzicht vertaalt zich ook in een daling van de vraag, en bijgevolg ook in een lagere prijs.

Grootverbruikers

Op de TTF worden contracten gesloten door grootverbruikers: energiebedrijven die op hun beurt doorverkopen aan hun klanten of grote industriële verbruikers. Prijswijzigingen op deze beurs vertalen zich dus niet volledig in de evolutie van de factuur van de huishoudens: daar worden ook zaken als transportkosten of belastingen meegerekend.

Bovendien sluiten veel leveranciers ook langdurige contracten buiten de TTF. De duurdere contracten van vorig jaar waar energiebedrijven aan gebonden zijn, worden ook nog verrekend in de prijzen. Maar de beurs is wel een goede indicator voor welke kant het opgaat met de prijzen voor de kleinverbruikers.

