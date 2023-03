Mont Blanctunnel sluit in september voor renovatiewerken

De Mont Blanctunnel, een belangrijke verkeersas tussen Frankrijk en Italië, zal gesloten zijn tussen 4 september en 18 december. Ook volgend jaar gaat de tunnel dicht voor zware renovatiewerken.

Opgelet voor wie op vakantie gaat naar Italië en plant om met de wagen te gaan. De bekende tunnel onder de Alpen zal gesloten zijn tussen 4 september en 18 december, dat meldt uitbater ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc). De tunnel is 11,6 kilometer lang en wordt dagelijks door duizenden voertuigen gebruikt.

Het gaat om een broodnodige sluiting, want de zestig jaar oude tunnel is er niet te best aan toe. ‘Eenmalige reparaties volstaan niet langer’, zegt Grégory Schwarshaupt van ATMB. ‘We hebben ervoor gekozen om de tunnel echt een ??tweede leven te geven.’

Niet alleen vakantiegangers zullen de sluiting voelen, ook economisch is het belang van de Mont Blanctunnel niet te onderschatten. Volgens het Alpine Territories Agency gaat ongeveer 92 procent van de goederen die tussen Frankrijk en Italië circuleren over de weg. Eind vorig jaar veroorzaakten mogelijke sluitingsscenario’s dan ook paniek in de Italiaanse pers. Italiaanse zakenlui vreesden dat de sluiting de economie van het land op de knieën zouden krijgen.

Herfstperiode

De periode werd gekozen op basis van de verkeerscurve. ‘Voor de sluiting van vijftien weken kozen we voor de herfstperiode, dan is er minder verkeer. Er is dan vooral een mindere opkomst van lichte voertuigen, die de grootste groep van het doorkomend verkeer uitmaken.’

De precieze planning van de renovatiewerken is nog niet helemaal bekend. De eerste twee fases, die zich beperken tot ongeveer 10 procent van de totale werken, moeten meer duidelijkheid scheppen over het meest efficiënte schema voor de resterende 90 procent. Daarom is het nog niet duidelijk hoeveel tijd de werken in de latere fases volgend jaar in beslag zullen nemen.

Lees ook