Zijn we dan nooit veilig voor een bankencrisis?

Normaal ligt de financiële wereld stil in het weekend, maar afgelopen weekend was het toch alle hens aan dek. De probleembank Credit Suisse, die de afgelopen weken kelderde, werd overgenomen door UBS, een andere Zwitserse bank. Wat was er aan de hand? En belangrijker: kijken we toch aan tegen een nieuwe bankencrisis zoals in 2008?





