‘Brugse CD&V - lijst burgemeester’. Met die naam wil burgemeester Dirk De fauw én uitpakken met het burgemeesterschap én zijn roots niet verloochenen. Maar helaas: de regels verplichten hem straks toch om te kiezen.

Al maanden krijgen de CD&V-burgemeesters in Vlaanderen de vraag of ze in 2024 bij de lokale verkiezingen nog wel onder CD&V-vlag naar de kiezer zullen trekken. Een aantal burgemeesters, zoals ...