Ondernemingsraad Delhaize mislukt door forse veiligheidsmaatregelen: ‘Behandeld als terroristen’

Een ondernemingsraad van Delhaize werd maandagochtend afgeblazen omwille van extreme veiligheidsmaatregelen. Er vonden onder andere fouilleringen plaats door een grote groep veiligheidsagenten. Dat meldt een persbericht van BBTK. De vakbonden vonden een sereen gesprek in zulke omstandigheden onmogelijk.

De vergadering van maandagochtend was een gewone ondernemingsraad die losstond van het overleg over de plannen om winkels te verzelfstandigen en al lang op de kalender stond. Toch was de zitting onderhevig aan extreme veiligheidsmaatregelen. Vakbondsvertegenwoordigers werden door een grote groep veiligheidsagenten gefouilleerd voor het binnengaan. Vervolgens namen de veiligheidsagenten binnen in de zaal plaats, om ‘de wacht te houden’.

De vakbonden vonden dat een sereen gesprek niet mogelijk was in zulke omstandigheden en pasten voor verder overleg. Ze zeggen dat ze zich gedegouteerd voelen om ‘als terroristen behandeld te worden’. ‘Wij weigeren om in een dergelijke context deel te nemen aan vergaderingen van de ondernemingsraad. De directie speelt met vuur’, luidt het bij de socialistische vakbond.

‘Nooit in onze vakbondsgeschiedenis hebben we zo’n minachting voor sociaal overleg meegemaakt. Wij zijn geen terroristen of misdadigers. Door dergelijke maatregelen in te voeren, creëert Delhaize een klimaat van onbehagen en agressie.’ Morgen houdt BBTK een buitengewone ondernemingsraad.

Sinds de aankondiging van de plannen om alle 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen, kent Delhaize een massaal werknemersprotest. Een lange tijd bleven alle 128 winkels dicht. Zaterdag blokkeerde een stakingspost nog het depot van Delhomme in Drogenbos, een bedrijf dat de e-commerceleveringen voor Delhaize uitvoert. Die stakingspost is nu opgeheven. Momenteel blijven 72 van de 128 eigen Delhaizewinkels gesloten.

