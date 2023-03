Geen overnemer gevonden voor Silicon Valley Bank, plannen om bank in stukken te verkopen

De Amerikaanse autoriteiten hebben geen bieders gevonden die Silicon Valley Bank (SVB) in haar geheel willen overnemen. Daarom plannen ze nu om de bank uit Californië, die overkop ging na een bankrun, in stukken op te breken. Dat schrijft het financiële agentschap Bloomberg op basis van bronnen nabij het dossier.

De federale overheidsdienst FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) zou de Californische bank volgens de bronnen in minstens twee delen verkopen. Geïnteresseerden zouden deze week een bod moeten indienen.

Met een opdeling in verschillende stukken zou de FDIC het scenario volgen van Signature Bank, de tweede bank die de voorbije dagen omviel in de Verenigde Staten. Een eerste deel activa van die bank wordt overgenomen door Flagstar Bank, een filiaal van New York Community Bancorp.

Silicon Valley Bank was voornamelijk actief in de technologiesector. De bank kwam in de problemen door de opgelopen rente. Daardoor was herfinanciering van bestaande leningen, die tegen lage tarieven waren afgesloten, duur en moeilijk. De problemen leidden tot een bankrun: klanten probeerden massaal hun tegoeden op te nemen. De bank raakte niet aan voldoende cash en moest uiteindelijk worden gesloten door de autoriteiten.

De faling van SVB was de grootste faling van een Amerikaanse bank sinds de financiële crisis van 2008.

Lees ook