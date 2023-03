CD&V pleit voor verbod op ‘een kopen, een gratis’: ‘Promotie ook slecht voor consument zelf’

CD&V dient met steun van Unizo en de Boerenbond een wetsvoorstel in dat winkelpromoties zoals ‘een kopen, een gratis’ verbiedt voor landbouw- en voedingsproducten. ‘Omdat buitensporige promoties nefast zijn voor landbouwers, kleinere supermarkten en speciaalzaken, maar op termijn ook voor de consument zelf.’

Kipfilet: een kopen, twee?gratis. Of koffiekoeken: drie?halen, slechts een?betalen. ‘Onder impuls van de grote supermarktketens is een race to the bottom bezig’, vindt CD&V-Kamerlid Leen Dierick. ...