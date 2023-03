Finland heeft het gelukkigste volk ter wereld, België zeventiende

Het is de Werelddag van Geluk vandaag en dus krijgt het World Happiness Report opnieuw een update. De Finnen zijn voor het zesde jaar op rij het gelukkigste volk ter wereld, de Belgen stijgen twee plaatsen en staan zeventiende in de ranking.

De Finnen zijn opnieuw het gelukkigste volk ter wereld. Denemarken, IJsland, Israël en Nederland vervolledigen de top vijf. Een beetje verder in de lijst vinden we België terug, op een zeventiende plaats. Daarmee staan we tussen Duitsland en Tsjechië, en doen we het twee plaatsen beter dan vorig jaar.

Het World Happiness Report is gebaseerd op een studie door onderzoeksbureau Gallup, waarbij burgers gevraagd worden hoe gelukkig ze zichzelf vinden. De wetenschappers kijken voornamelijk naar de volgende zes factoren: sociale steun, inkomen, gezondheid, vrijheid, vrijgevigheid en de afwezigheid van corruptie. Voor de ranking wordt gekeken naar de data van de voorbij drie jaar. Een rode draad in het rapport van dit jaar is de menselijke weerbaarheid, ondanks verschillende crises.

De meest ongelukkige landen in het onderzoek zijn Afghanistan en Libanon.

