Meestal bewolkt, meestal droog

Maandag is een betrokken dag. Het blijft meestal bewolkt, met kans op wat gedruppel in het noorden van het land. Dat meldt het KMI.

Op de meeste plaatsen blijft het dus droog. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Laag-België. ‘s Nachts blijft het zwaarbewolkt en neemt de kans op regen wat toe. De minima schommelen tussen 4 en 9 graden.

Dinsdag begint bewolkt en regenachtig, maar in de loop van de dag wordt het veelal droog. Toch is een bui niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 13 of 14 graden in Vlaanderen.

Woensdag trekt een vrij actieve regenzone over ons land. De maxima schommelen rond 11 graden. Er staat een goed voelbare wind, met snelheden tot 60 kilometer per uur.

