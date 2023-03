Kinderen in het Limburgse blok

Ketnet lost over enkele weken een fictiereeks over een groep kinderen in een cité in Limburg. De opnames van Kids on the Block vonden vorige zomer plaats in Beringen. Behalve de cité komen ook be-MINE en andere plekken in Beringen-Mijn aan bod. De reeks is van Sarah Kasmi, die de VRT Max-reeks De studio’s bedacht. Onder meer Dertigers-acteur Issam Dakka en Lee Paula Arrendell, de dochter van acteur George Arrendell en X-session-zangeres Gina Brondeel, doen mee in de Ketnetserie. (tove/cdl)