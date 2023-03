Opvallend model in de nieuwste reclamecampagne van modelabel Marc Jacobs: de moordende pop M3gan uit de gelijknamige film promoot de collectie. M3gan of voluit ‘Model 3 Generative Android’ slaat in de film aan het moorden om haar vriendin te beschermen. Voor de shoot werd dezelfde technologie gebruikt als in de film om de pop ‘tot leven te wekken’. Op de foto draagt M3gan een zwarte hoodie met de afbeelding van een schedel in combinatie met kniehoge laarzen. (lla)