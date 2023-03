Sam Neill herstelt van bloedkanker

Sam Neill, de Nieuw-Zeelandse acteur bekend van onder meer Jurassic Park, heeft bloedkanker. Dat heeft hij verteld tijdens de voorstelling van zijn autobiografie. Tijdens de promocampagne van de zesde Jurassic Park-film ontdekte Neill dat hij bobbels in zijn nek had. In maart vorig jaar kreeg de 75-jarige acteur de diagnose te horen: non-Hodgkin lymfoom, stadium 3. Sindsdien onderging hij chemotherapie. De ziekte is ondertussen in remissie, maar hij moet wel medicatie blijven nemen. (gli)