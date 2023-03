Stukje hotel te koop

Buitenkans voor de liefhebbers van belle-époquemeubilair: het bekende Brusselse Hotel Métropole verkoopt op 30 maart zijn inboedel.

Binnenkort kunt u een stukje van het weelderige interieur van Hotel Métropole kopen. Het veilinghuis Drouot houdt op 30 maart een openbare veiling van de inboedel van het voormalige vijfsterrenhotel aan het Brusselse De Brouckèreplein. Dat meldt Bruzz. Kroonluchters, stoelen, barmeubels, opgezette pauwen, portiersjassen en -petten, een vleugelpiano: allemaal gaan ze onder de hamer.

Het gebouw in belle-époquestijl, in 1895 gebouwd door de brouwersfamilie Wielemans-Ceupens, herbergde een van de meest vermaarde hotels van Brussel. Onder meer Jacques Brel en Toots Thielemans waren vaste gasten van het hotel-restaurant.

In april 2020 deed de directie van het hotel, toen eigendom van de familie Bervoets, de boeken dicht: de coronacrisis, de heraanleg van het De Brouckèreplein en de aanslagen in Brussel deden de cijfers in rood gaan. In februari 2022 sloot ook het café-restaurant de deuren.

In december vorig jaar kocht het investeringsfonds Lone Star Fundzal Hôtel Métropole. Dat fonds wil het hotel, na een grondige renovatie, heropenen in 2025.

