Ondanks twee trainerswissels is Club Brugge uit de top vier gezakt. Het spel op KV Kortrijk was niet dramatisch, maar voor doel is blauw-zwart het vertrouwen kwijt. Het contrast met AA Gent kan niet groter zijn.

De zevende nederlaag van het seizoen was een feit, en trainer Rik De Mil sprak in de smalle spelerstunnel van KV Kortrijk met zijn aanvaller Roman Jaremtsjoek. De Oekraïner was ingevallen in een poging ...