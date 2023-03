AA Gent bekroont perfecte week met plaats in top vier

Na de 2-6 op Zulte Waregem en de 1-4 in Istanboel toonde AA Gent tegen Eupen dat het ook thuis kan swingen (3-0). Dirigenten van dienst waren Gift Orban – al scoorde de Nigeriaan deze keer niet – en Hugo Cuypers. Zo springen de Gentenaars over Club Brugge naar plek vier, goed voor een virtueel ticket voor de Champions Play-off.

Uiteraard waren ook zondagavond alle ogen gericht op het fenomeen Orban en na amper 30 seconden dook de Nigeriaanse goalgetter dankzij een sublieme opening van Hong al een eerste keer gevaarlijk op in de zestien van Eupen. Doelman Moser haalde opgelucht adem want de poging van Orban kon in extremis nog verwerkt worden in hoekschop. Het was meteen het startsein voor een verwoed Gents offensief.

De Buffalo’s wisten dan ook dat ze een gouden zaak konden doen in de rangschikking. Door de nederlaag van Club Brugge in Kortrijk, volstond een zege tegen Eupen om een plekje in de top vier te bemachtigen. Vier dagen na de Europese zege in Istanboel, heerste er een opperbeste stemming in de Ghelamco Arena.

Foutjes

Plots kantelde ook het aanzicht van de partij. Gent speelde heel nerveus en Nardi moest nog in het openingskwartier vol aan de bak op een afgeweken schot van N’dri. Gent liet zich net te vaak op onnodige foutjes betrappen en hierdoor hielden de Panda’s relatief vlot stand.

Rond het half uur trok de Gentse storm opnieuw aan. Eupen holde nu werkelijk achter een ongrijpbare bal aan, maar Hong en De Sart misten een tikkeltje meeval in de afwerking. En dan demonstreerde Fofana zijn talent nog eens: met een loepzuivere pass bereikte hij Cuypers maar die besloot op de paal.

Orban slaat toe… met assist

Eupen leek met een 0-0-tussenstand te kunnen rusten maar dan sloeg Orban toe. Deze keer vervulde hij zowaar de rol van aangever. Met een afgemeten pass lanceerde de Nigeriaan Cuypers en die liet Moser kansloos. 1-0, de Gentse fans haalden opgelucht adem. De Buffalo’s stonden meteen ook virtueel in de top vier. Langs de zijlijn oogde Vanhaezebrouck evenwel niet tevreden. De vele slordigheden en foute keuzes zaten hem duidelijk dwars.

In de tweede helft kwam Odjidja in de plaats van De Sart en die liet zich meteen opmerken met een prima inspanning. De Gentenaar verkoos zelf zijn kans te gaan en mikte over, terwijl Orban stond te molenwieken. De partij lag in die tweede helft herhaaldelijk stil omdat zowel Piatkowski als Torunarigha met blessures kampten. Dit alles kwam het spelniveau en het ritme van de match uiteraard niet ten goede. Okumu verving uiteindelijk ook Piatkowski.

Gent bleef zoeken naar een tweede en verlossende treffer. Op een hoekschop bereikte Fofana de hard werkende Cuypers maar die trapte van dichtbij op Moser. En dan dwong Orban alsnog zijn ‘moment de gloire’ af. Fofana ging vlotjes door op links en zette goed voor. Orban wroette zich bij de bal maar het was wel degelijk Davidson die zijn eigen doelman Moser vloerde.

De partij was beslist en iedereen leek in gedachten al het resterende Gentse programma in de reguliere competitie te analyseren. Tot Odjidja met een heerlijke voorzet nog Okumu in stelling bracht en die buffelde de derde Gentse treffer tegen de netten. Eupen lag nu definitief tegen het canvas. De Oostkantonners zullen nog flink aan de bak moeten om de degradatiestrijd in hun voordeel te beslechten.

