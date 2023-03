Hatem Abu Hashim behaalde zijn doctoraat met negen klinische studies waarin zogezegd onvruchtbare vrouwen werden behandeld. Die studies blijken statistische nonsens. ‘Ik was naïef en ben erin getrapt’, zegt promotor Herman Tournaye.

Het is de meest ernstige vorm van bedrog in de wetenschap: het fabriceren of verzinnen van onderzoeksresultaten. Precies daarvan wordt Hatem Abu Hashim, vandaag professor in Egypte, beschuldigd. De gynaecoloog ...