Union beleeft droomweek en komt tot op drie punten van leider Racing Genk

Wat een week voor Union Sint-Gillis. Na de kwalificatie voor de kwartfinale van de Europa League zette het ook KV Mechelen opzij in eigen huis. Daardoor naderen de Brusselaars tot op drie punten van de sputterende leider Racing Genk. Het worden nog spannende weken in het Joseph Marienstadion.

Na de knalprestatie van afgelopen donderdag tegen Union Berlin kon Union ook zondagavond een gouden zaak doen. Na het gelijkspel van Genk en de nederlaag van Antwerp wou Union de absolute winnaar van het weekend worden. Maar daarvoor moest het wel zonder de geschorste Burgess voorbij KV Mechelen.

Dat Burgess ontbrak, werd na amper 4 minuten al duidelijk: Kandouss – die centraal op de plek van Burgess geposteerd werd – stapte te vroeg en onnodig uit, Julien Ngoy had vrije baan richting Moris en werkte – weliswaar met een gelukje – af. Een koude douche voor Union, dat nochtans niet slecht begon. Boniface liet een minuut eerder de 1-0 liggen door zijn kopbal op Thoelen te mikken.

Maar Union is veerkrachtig, dat weet u ongetwijfeld al. En dat was ook tegen Mechelen niet anders. Een dikke vijf minuten na de 0-1, hingen de bordjes alweer gelijk: Lapoussin kreeg de bal voor de voeten, de Malagassiër vuurde een raket af richting kortste winkelhaak. Wat een goal.

Het vervolg van de eerste helft was eerder teleurstellend, de grootste kans was nog voor de bezoekers: Hairemans haalde uit, Van der Heyden gooide zijn lichaam broodnodig in de strijd. Union raakte niet meer verder dan een te zwakke poging van Boniface.

Meteen 2-1

Union begon de tweede helft opnieuw met goeie moed en drukte Mechelen meteen naar achter. En dat loonde: al vroeg ging Lynen liggen in de zestien, nadat hij was aangetikt door Verstraete, scheidsrechter Erik Lambrechts wees resoluut naar de stip. Teuma liet Thoelen geen kans: 2-1.

Ook nadien bleef Union de betere ploeg, wetende dat een voorsprong van één doelpunt altijd gevaarlijk is. Nieuwkoop had de wedstrijd al snel na de 2-1 kunnen beslissen, maar de volley van de Nederlander spatte uiteen op de paal.

Union speelde nadien perfect in organisatie, Mechelen speelde helemaal niets meer klaar. De Brusselaars kwamen via Lapoussin zelfs nog dicht bij de 3-1, maar zijn schot zoefde naast. Union mag er dus weer drie punten bijtellen, waardoor de achterstand op leider Genk nog maar drie punten bedraagt. De titelstrijd ligt weer helemaal open.

Lees ook