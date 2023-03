BBC vraagt journalisten om Tiktok van gsm te halen

De Britse openbare omroep BBC heeft aan haar personeelsleden gevraagd om TikTok van hun bedrijfs-gsm te verwijderen om veiligheidsredenen. ‘We raden niet aan om TikTok te installeren op een toestel van de BBC tenzij daar een gegronde reden voor is. Als je TikTok niet nodig hebt voor het werk, dan moet de app verwijderd worden’, zo meldt de BBC volgens The Guardian in een interne mededeling aan het personeel. BBC-personeelsleden die hun privé-gsm gebruiken voor het werk en TikTok op dat toestel geïnstalleerd hebben, moeten hierover overleggen met de IT-dienst van de omroep.