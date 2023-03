Sergio Pérez wint in Saudi-Arabië voor ploegmaat Max Verstappen

Sergio Pérez heeft voor de vijfde keer in zijn carrière een Grote Prijs gewonnen. De Mexicaan reed vrijwel de hele race aan de leiding in Saudi-Arabië en won voor teamgenoot Max Verstappen, die na een inhaalrace wel nipt WK-leider blijft. Fernando Alonso schreef op zijn beurt geschiedenis door in zijn Aston Martin zijn honderdste podiumplaats te pakken.

Wat voorafging ...

Na de makkelijke overwinning in Bahrein twee weken geleden trokken Max Verstappen en Red Bull als logische favorieten naar Jeddah, waar voor de derde keer de Grote Prijs van Saudi-Arabië op het programma stond. Voor de regerende wereldkampioen beloofde het echter een zware race te worden. Verstappen kreeg in de kwalificatie af te rekenen met mechanische pech en moest daardoor vanaf plek vijftien vertrekken.

Ook vicewereldkampioen Charles Leclerc (Ferrari) bevond zich door een gridstraf in het middenveld: de Monegask startte op de twaalfde plaats. De poleposition was op het snelste stratencircuit ter wereld voor Sergio Pérez (Red Bull), voor het tweede jaar op rij: achter hem stonden Fernando Alonso (Aston Martin), George Russell (Mercedes), Carlos Sainz Jr. (Ferrari) en Lance Stroll (Aston Martin).

Hoe verliep de start?

Fernando Alonso ging op een paar minuten tijd van de hemel naar de hel in Saudi-Arabië. De ervaren Spanjaard nam een betere start dan Pérez en greep zo meteen de leiding. De vreugde was echter van korte duur: Alonso kreeg een tijdstraf van 5 seconden omdat hij op de grid buiten zijn startvak gepositioneerd stond. Charles Leclerc schoof op naar plaats negen, Verstappen naar dertien.

Ondanks dat de muren in Jeddah nooit ver weg zijn, verliep de start verder behoorlijk netjes. Enkel voor McLaren-debutant Oscar Piastri liep de eerste ronde slecht af. Hij verloor een stuk van zijn voorvleugel na contact met de Alpine van Pierre Gasly. De Australiër moest zo meteen naar binnen voor een nieuwe neus.

Hoe kwam de zege tot stand?

Sergio Pérez maakte zijn mindere start al snel goed. Bij het ingaan van ronde vier wurmde hij zich weer voorbij Alonso. Vanaf daar was het een kwestie van controleren voor de Mexicaan. Dat gold ook voor Alonso: de twee reden samen weg van de rest van het veld, terwijl Leclerc en Verstappen zich gestaag een weg naar voren baanden.

De race werd vervolgens op zijn kop gezet toen Lance Stroll zijn Aston Martin met een technisch probleem naast de baan moest parkeren. De wedstrijdleiding stuurde in ronde 19 van 50 daarom de safety car de baan op. Een groot voordeel voor de rijders die nog geen pitstop hadden gemaakt. Alonso kon zo meteen zijn tijdstraf afwerken, terwijl Verstappen opschoof naar de vierde plek achter Pérez, Alonso en Russell. Ook Lewis Hamilton profiteerde: terwijl iedereen in de top tien op de harde band stond, stapte de zevenvoudig wereldkampioen over naar de mediumband.

Terwijl Pérez voorin opnieuw wegreed, wurmde Verstappen zich al snel voorbij Russell en Alonso naar plek twee. Zijn Mexicaanse teamgenoot bijhalen, dat zat er niet in: Pérez reed een uitstekende race en hield het gat met de Nederlander constant rond de vijf seconden. De Mexicaan won uiteindelijk onbedreigd. Verstappen pakte in de laatste ronde wel nog de snelste ronde en het bijhorende puntje, waardoor hij met één punt voorsprong op Pérez WK-leider blijft.

Achter het Red Bull-duo was de laatste podiumtrede opnieuw voor Fernando Alonso, die daarmee de zesde rijder ooit wordt die de kaap van 100 podiumplaatsen rondt. George Russell en Lewis Hamilton volgden, voor de Ferrari’s van Sainz en Leclerc en de Alpines van Esteban Ocon en Gasly. Het laatste puntje ging naar Haas-rijder Kevin Magnussen.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De vorige twee Grote Prijzen van Saudi-Arabië waren allebei smaakmakers, maar de editie van 2023 kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Een gevecht om de zege was er deze keer niet en ook het aantal gevechten in het middenveld viel tegen.

Wat onthouden we van deze race?

Wat we eigenlijk al wisten na de seizoensopener: momenteel is Red Bull gewoon te sterk voor de concurrentie. Na de kwalificaties zag het er even penibel uit door de technische problemen en vijftiende startplek van Verstappen, maar de wereldkampioen pakte uiteindelijk - met een beetje hulp van de safety car - toch zeer makkelijk de tweede plaats achter ploegmaat Pérez. Die laatste lijkt momenteel de enige hoop voor kijkers die hopen op een spannend WK-gevecht dit seizoen.

