Laten we die gecensureerde foto’s van de Arenberg in de Senaat hangen

Wat zouden we kunnen doen met die foto’s die weg moeten uit de trappenhal van de Arenberg? Een voorstel.

Uit elke mislukking kan iets goeds voortkomen. Daarom hebben we een voorstel voor de foto’s die de Antwerpse schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) wil laten verwijderen uit de trappenhal van de Antwerpse Arenberg.

Daar hangen namelijk twaalf schilderijen uit de jaren 1800 die hulde brengen aan roemruchte figuren uit de Antwerpse geschiedenis, met Leonardo da Vinci als extraatje om te benadrukken hoe roemrucht die Antwerpenaren wel zijn. Vier ervan werden vijf maanden geleden weggehaald en vervangen door hedendaagse foto’s van Mous Lamrabat, een fotograaf die ooit in deze krant debuteerde en ondertussen internationaal bekend is.

Oud en nieuw door elkaar, het had iets fris, zoals ook ettelijke musea tegenwoordig een andere blik op hun collectie geven door ze te mixen met werk van hedendaagse kunstenaars. En het is ook niet omdat iemand 200 jaar geleden een schilderij aan de muur hing, dat het tot het einde der tijden op die plek moet blijven hangen.

Maar het kot was vorige week te klein in Antwerpen, en de Arenberg ook. Daarom deze hint. Ook in de Belgische Senaat hangen al sinds jaar en dag een aantal schilderijen die hulde brengen aan figuren ons roemruchte verleden. De senatoren hebben indertijd lang gedebatteerd over wie er allemaal mocht hangen om hun decor te verfraaien, en de schilder Louis Gallait, die tekende voor het gros van de schilderijen, nam er ook zijn tijd voor: zestien jaar. De schilderijen dateren uit dezelfde periode als die van de Arenberg, en er staan op een paar uitzonderingen na ook alleen mannen op – onder meer Godfried van Bouillon en Robert van Jeruzalem in het reeksje met ‘symbolen van oorlog en kruistochten’.

Dus: als we nu bijvoorbeeld een paar ‘symbolen van oorlog en kruistochten’ weghalen en vervangen door die foto’s uit de Arenberg, dan hebben de leden van de Senaat als ze zich vervelen eens iets anders om naar te kijken dan hun smartphone. Ze kunnen er zelfs over debatteren, dan gebeurt er misschien nog eens iets spannends.

