‘Bart De Wever en Tom Van Grieken; werk samen en realiseer onafhankelijk Vlaanderen’

Ruim vierduizend mensen mochten zondag in de Lotto Arena eindelijk nog eens samen en uit volle borst De Vlaamse Leeuw, andere strijd- en romantische ‘hits’ van weleer meebrullen, op muziek van muziekkapellen van jeugdbewegingen zoals KSA, VNJ en zelfs de Chiro. Amaryllis Temmerman, die met een kinderkoor Bruegel-liedjes vertolkt, is zowat de bekendste artieste. Dat moet het Vlaams Nationaal Zangfeest zijn, het eerste sinds 2019. De collega’s van Gazet van Antwerpen waren er ook bij.

Bart Fierens was in de Lotto Arena toe aan zijn eerste toespraak sinds hij in 2019 voorzitter werd van het organiserende Algemeen Nederlands Zangverbond. Fierens riep de N-VA en Vlaams Belang op tot samenwerking voor een onafhankelijk Vlaanderen. Het worden volgens Fierens volgend jaar ‘historische verkiezingen’.

Geen gemorrel

‘Ik wens jullie beiden veel succes, maar pas op: historisch wordt die overwinning pas echt als jullie ze verzilveren’, sprak Fierens De Wever en Van Grieken toe. ‘Mik dus hoger dan wat gemorrel in de marge als het over de staatshervorming gaat, maar realiseer samen dat onafhankelijk Vlaanderen waar we al zolang van dromen. Ga samenzitten, laat jullie studiediensten samen de meest gepaste strategie uitwerken en doe het gewoon. Vergeet wat jullie verdeelt, werk samen aan de splitsing van dit land.’

Luid applaus

De niet mis te verstane boodschap werd volgens Gazet van Antwerpen op luid applaus onthaald door het publiek en onder meer live aangehoord door Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Barbara Pas (Vlaams Belang), Luk Lemmens (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang), een van de twee hoofdpersonages in de toespraak van Bart Fierens. Die liet alvast weten de toespraak prachtig te vinden. Het andere hoofdpersonage – Bart De Wever – zat zondagmiddag in het Pop-up Theater van Studio 100 in Puurs waar hij samen met zijn moeder de première bijwoonde van de musical Red Star Line.