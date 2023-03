De federale regering en marktregulator FSMA komen met een pakket strenge regels voor wie cryptomunten promoot aan Belgische investeerders. Overtreders staan boetes te wachten.

Cryptobedrijven die hun risico­volle producten promoten met ­valse beloften over gigantische ­opbrengsten of door beroemd­heden in te huren, zijn de federale regering allang een doorn in het oog. Afgelopen ...