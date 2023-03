Anderhalve maand voor de start van de Giro staat Remco Evenepoel (23) voor een grote test in de Ronde van Catalonië. Na een hoogtestage wacht een eerste confrontatie met Primoz Roglic (33), straks ook zijn grote rivaal op Italiaanse wegen.

Met een grote glimlach landde Remco Evenepoel zaterdag in Barcelona. Al was er toch een minpuntje. ‘Ik heb de laatste 45 kilometer van Milaan-Sanremo niet gezien’, vertelde hij zondagnamiddag in Catalonië ...