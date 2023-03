Ierse hegemonie in Zeslandentoernooi

Ierland heeft het Zeslandentoernooi rugby gewonnen. De Ieren haalden het zaterdag in Dublin met 29-16 van Engeland, goed voor een grand slam want ze wonnen elke wedstrijd in deze campagne. Voor de vierde keer realiseren de Ierse rugbyers een grand slam. Eerder lukte dat in 1948, toen het toernooi nog met vijf landen werd gespeeld, 2009 en 2018.