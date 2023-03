Wat een wonderlijk genoegen was het interview dat het Amerikaanse model Ashley Graham op de Oscarceremonie afnam van de Britse acteur Hugh Grant. Ashley stelde elke vraag met een opgepompt Amerikaanse enthousiasme, en een vertrouwelijkheid alsof ze al haar leven lang beste vrienden was met good old Hugh. Grant beantwoordde elke vraag dan weer met typisch Britse onderkoelde understatements. Waarschijnlijk versterkte het leeftijdsverschil van dertig jaar het contrast ook nog eens. Grant en Graham besnuffelden mekaar een paar minuten als kat en hond die steeds onbegrijpelijker lichaamssignalen afgaven. Verbouwereerd liet Ashley Graham uiteindelijk de hoofdschuddende en oogrollende Hugh Grant gaan.