Servië belooft ‘normale’ relatie met Kosovo, maar wil dat niet op papier zetten

Servië en Kosovo hebben een akkoord bereikt over een normalisering van hun relaties. Die belofte op papier zetten, gaat de Servische president Vucic nu echter nog te ver.

Na een twaalf uren durende meeting in een Noord-Macedonisch vakantieresort, bijgewoond door Europese vertegenwoordigers, zijn de Servische president Aleksandar Vucic en de Kosovaarse premier Albin Kurti er zaterdag mee akkoord gegaan om hun relaties te normaliseren.

‘Servië wil normale betrekkingen met Kosovo. We willen kunnen reizen, we willen zakendoen. Je kan jezelf niet isoleren achter grensmuren van honderd meter hoog’, zei Vucic zondag tegen journalisten.

Volgens de onderhandelde overeenkomst zal Kosovo nog steeds niet officieel erkend worden door Servië, maar zal Belgrado wel ‘akte nemen’ van de onafhankelijkheid. Daarbij zal Servië de paspoorten, nummerplaten en douanedocumenten van Kosovo erkennen. Belgrado zou ook niet langer het lidmaatschap van Kosovo bij internationale instellingen blokkeren.

Gesprekken voortzetten

Kurti zei zaterdagavond dat dit ‘de facto’ neerkomt op een Servische erkenning van de Kosovaarse onafhankelijkheid. Kosovo beloofde op zijn beurt de rechten van Servische minderheden te waarborgen, en Servische gemeenschappen ‘grotere autonomie’ te geven. De EU beloofde dan weer hulp voor de organisatie van een donorconferentie voor beide landen.

Die overeenkomst effectief ondertekenen, ging Vucic echter nog te ver, legde hij zondag uit. ‘Ik wil geen enkel internationaal bindend verdrag met Kosovo tekenen, want Servië erkent hun onafhankelijkheid niet.’ Volgens Josep Borrell, de Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid, worden de gesprekken voortgezet tot een allesomvattende overeenkomst is bereikt. Hij gaf wel toe dat de EU had gehoopt op een gedetailleerdere en ambitieuzere tekst.

Wil Servië ooit toetreden tot de Europese Unie, dan moet het van Brussel eerst zijn relaties met Kosovo normaliseren. Dat verklaarde in 2008 zijn onafhankelijkheid, maar wordt door Belgrado nog steeds beschouwd als een Servische provincie.

Lees ook