Zuid-Afrika in netelige positie als bezoek Poetin doorgaat

Zal Zuid-Afrika Poetin oppakken en uitleveren als hij in augustus het land bezoekt? ‘We zijn ons bewust van onze wettelijke verplichtingen.’

Dat Zuid-Afrika zijn plichten kent, liet de woordvoerder van president Cyril Ramaphosa optekenen. Maar wat dat betekent voor het bezoek van Poetin, voor wie het Internationaal Strafhof een arrestatiebevel heeft opgelegd, verduidelijkte hij niet. Officieel is het bezoek nog niet bevestigd, maar de Russische president Poetin is van plan om in augustus de BRICS-top (de bijeenkomst van vijf opkomende economieën: Zuid-Afrika, China, India, Rusland en Brazilië) bij te wonen in Zuid-Afrika.

Als hij dat doet, is het land in principe verplicht om Poetin op te pakken en uit te leveren. Zuid-Afrika is aangesloten bij het Internationaal Strafhof (ICC). Het land heeft evenwel tot hiertoe altijd pertinent geweigerd om de Russische invasie in Oekraïne te veroordelen. Die oorlog ligt aan de oorzaak van het arrestatiebevel tegen Poetin. Het Hof vaardigde dat bevel uit vanwege Russische oorlogsmisdaden, meer bepaald: de ontvoering van Oekraïense kinderen uit bezette gebieden.

‘Tussen nu en de top hebben we nog tijd om te overleggen met de verschillende belanghebbenden’, zei de woordvoerder nog. ‘Wij willen absoluut dat het conflict in Oekraïne vredig tot een einde komt dankzij onderhandelingen.’

Bevriende natie

Begin dit jaar heeft Zuid-Afrika Rusland nog een ‘bevriende natie’ genoemd. Op de dag van de invasie in Oekraïne vond in Zuid-Afrika nog een receptie plaats waar de ministers van het land en Russische diplomaten elkaar ontmoetten. Zuid-Afrika heeft ook een akkoord over kernenergie lopen met Rusland.

Het Afrikaanse land legde al eerder een arrestatiebevel naast zich neer. In 2015 kon de Soedanese president Omar al-Bashir het land probleemloos verlaten terwijl het ICC hem wilde vervolgen voor de genocide in Darfoer. Het presidentiële vliegtuig kon toen gewoon opstijgen in Pretoria, ondanks al-Bashirs verbod om het land te verlaten, omdat de president volgens Zuid-Afrika niet op de passagierslijst stond.

