Lotte De Vet breekt wereldrecord marathonlopen met rolstoel

Ze moest finishen in minder dan 3 uur en 54 minuten, en dat deed ze met een ruime marge: Lotte De Vet heeft in Barcelona het wereldrecord marathonlopen met een rolstoel verbroken. De nieuwe toptijd: 3 uur en 25 minuten.

‘Dit is de max, ik ben superblij.’ En of Lotte De Vet (27) gelukkig was met haar prestatie. De triatlete uit Brasschaat liep in Barcelona een marathon, terwijl ze haar vriendin Kimberly voortduwde in een rolstoel. Die mocht haar niet helpen, wat betekende dat De Vet 42 kilometer lang zo’n 60 kilogram vooruit moest duwen.

De bedoeling was onder het wereldrecord te duiken, en dat lukte haar ruimschoots. Met een tijd van 3 uur 25 minuten liep ze gemiddeld 12,3 kilometer per uur. ‘Na dertig kilometer had ik er vertrouwen in dat het zou lukken’, zegt De Vet. ‘De laatste kilometer was nog wel steil bergop, maar ik ben heel tevreden over de tijd. Nu nog snel een cocktail op een terrasje om dit te vieren, en dan het vliegtuig op naar huis.’

De Vet is leerkracht in het buitengewoon onderwijs en staat maandagochtend gewoon weer voor de klas. Het is niet haar eerste stunt: eerder reed ze al met een eenwieler de Mont Ventoux op, finishte ze in de Marathon des Sables als zevende vrouw en bracht ze de Crocodile Trophy, een 700 km lange mountainbiketocht in de Australische outback, tot een goede einde.

