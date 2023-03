Van Anrooij wint Trofeo Alfredo Binda, Ghekiere beste landgenote

Het Nederlandse toptalent Shirin van Anrooij heeft een eerste WorldTourwedstrijd op haar naam geschreven. In het Italiaanse Cittiglio kwam de 21-jarige renster van Trek - Segafredo solo over de streep in de klassieker Trofeo Alfredo Binda. Haar ploeggenote en ex-wereldkampioen Elisa Balsamo won de sprint van de achtervolgende groep. Justine Ghekiere was de beste landgenote op plek acht.

Na Milaan-Sanremo bij de mannen op zaterdag, waren op zondag de vrouwen aan de beurt in Italië. Met de Trofeo Alfredo Binda – voor het eerst gereden in 1974 en vanaf de start van de WorldTour in 2016 onderdeel ervan – stond een heuvelachtige wedstrijd in de provincies Varese en Lombardije op het programma.

Na de vlakke aanloop nodigde het parcours in de lokale rondes uit tot aanvallen van onder anderen Marianne Vos en Katarzyna Niewiadoma, maar zij kregen niet veel ruimte van het peloton.

Solo

In de voorlaatste ronde, op 25 kilometer van de aankomst, trok de Nederlandse Shirin van Anrooij – wereldkampioen veldrijden bij de U23 – in de aanval. Ondanks de vele tegenaanvallen en dankzij goed afstoppingswerk van haar ploeggenoten hield de Nederlandse 23 seconden over aan de finish.

Voor Van Anrooij is het de eerste WorldTourzege van haar carrière. In de achtervolgende groep maakte de Italiaanse Elisa Balsamo het feest compleet voor Trek - Segafredo door naar plek twee te sprinten. Haar landgenote Vittoria Guazzini (FDJ - SUEZ) vervolledigde het podium.

Lees ook