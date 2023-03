Onder het mom van ‘adoptie’ of ‘heropvoeding’ werden duizenden kinderen uit Oekraïne overgebracht naar Rusland. Het leidde tot een internationaal arrestatiebevel tegen president Vladimir Poetin.

In een van de weinige cafés in de Oekraïense frontstad Cherson toont Volodimir Sagajdak een video van de dag waarop vier schurken van de Russische geheime dienst FSB plots in het weeshuis stonden waar ...