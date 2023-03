Poetin brengt ‘werkbezoek’ aan vernielde havenstad Marioepol

Russisch president Vladimir Poetin heeft zondag een verrassingsbezoek gebracht aan Marioepol. Het is de eerste reis van de Kremlin-leider naar de door Rusland bezette gebieden in de Oekraïense Donbas-regio sinds het begin van de oorlog.

Marioepol bevindt zich in Donetsk, een van de gebieden die vorig jaar door Rusland werd geannexeerd. In de stad werd lang strijd gevoerd. Daarbij raakte de stad grotendeels vernield.

Hij vloog per helikopter naar de vernielde havenstad. Eenmaal aangekomen in de stad ging hij zelf achter het stuur van een auto zitten om er verschillende plekken te bezoeken. Zo hield hij halt in een nieuwe woonwijk waar hij sprak met bewoners. Russisch vicepremier Marat Choesnoellin informeerde de president over de stand van de wederopbouw.

Volgens waarnemers zijn de beelden echt in Marioepol gemaakt. Dat is af te leiden uit een vergelijking van de omgeving waar Poetin zich bevindt, en recente onafhankelijk gemaakte beelden. Of Poetin sprak met echte bewoners van de stad, is verre van zeker.

Krim

Het bezoek vond plaats nadat Poetin zaterdag een onaangekondigd bezoek aan de Krim had gebracht ter gelegenheid van de negende verjaardag van de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland, en slechts twee dagen nadat het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel tegen de Russische leider had uitgevaardigd.

Poetin trok volgens het Kremlin ook naar Rostov aan de Don, vlak over de grens in Rusland. Daar bezocht hij het commandocentrum van de Russische strijdkrachten in Oekraïne en had hij een ontmoeting met de legerleiding. Onder anderen de stafchef van het leger Valeri Gerasimov was aanwezig. Poetin bezocht het commandocentrum voor het laatst op 17 december, samen met minister van Defensie Sergej Sjojgoe en Gerasimov.