Kans op regen neemt na de middag af

Het wordt zondag wisselvallig met regen of enkele buien die van west naar oost door het land trekken. Na de middag wordt het droger vanuit het westen met enkele opklaringen. In het oosten van het land is er nog tot de avond kans op een bui. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden, meldt het KMI.

‘s Avonds vallen er vooral in het oosten van het land nog een aantal buien. Elders is het droog met wolkenvelden en soms brede opklaringen. In het zuidoosten van het land vormt er zich veel lage bewolking. Het kan er ook nevelig of mistig worden. In het tweede deel van de nacht neemt ook in het noordwesten van het land de bewolking toe. De minima liggen tussen 3 en 6 graden op de meeste plaatsen.

Maandag blijft het zo goed als droog, met vooral hoge en middelhoge bewolking. In het zuiden van het land is het grijs met in de loop van de namiddag enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 8 en 11 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 11 graden elders.

Vanaf dinsdag krijgen we geregeld regen of buien en vaak veel wind. De maxima liggen tussen 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en 12 of 13 graden in Laag- België.