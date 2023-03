Standard geeft zekere zege uit handen: Ndour schenkt Zulte Waregem gelijkspel

Standard was voor rust veel te sterk voor Essevee en het stond dan ook terecht 2-0 voor. Na de pauze probeerde Zulte Waregem de bakens te verzetten en dankzij een heerlijke treffer van Fadera werd het opnieuw spannend. Standard miste de kansen en dat kwam hen duur te staan. Ndour maakte er in de slotfase nog 2-2 van. De Rouches missen de kans om de druk op Club Brugge opnieuw op te voeren. Essevee pakt nog een ultieme strohalm.

Geen verrassingen in het basiselftal van Standard. Deila koos voor de verwachte namen. Bij de bezoekers koos nieuwbakken coach D’Hollander in doel voor Bostyn in plaats van Bossut. Meteen de eerste competitieminuten voor de 29-jarige doelman sinds de 2-0-nederlaag op bezoek bij STVV, die ook alweer dateert van 27 december 2022. Voorts mocht Ndour nog eens starten. Rommens bleef zo op de bank.

D’Hollander predikte geen revolutie en probeerde de voorbije dagen vooral het vertrouwen in de goede afloop op te krikken. Miroshi was wel heel erg gemotiveerd maar vertaalde dit in al te drieste ingrepen en pakte dan ook al vroeg een gele kaart na een forse ingreep op Balikwisha. De thuisploeg eiste al gauw het balbezit op maar Zinckernagel kopte eerst een kans naast en even later was een voorzet van Donnum net iets te hard voor Balikwisha.

Essevee begreep toen al dat er hen een lastige avond wachtte en nog voor het openingskwartier voorbij was, kon het Luikse publiek al een eerste keer juichen: Alzate bediende enig mooi Fossey en die vloerde Bostyn met een gekruist schot. Zijn viering – een vijfvoudige flikflak – was al van even mooie makelij.

Zulte Waregem probeerde snel terug te slaan en toen Ndour scoorde werd het plots heel stil in Luik maar Fadera liep voorafgaandelijk inderdaad buitenspel en ref Boterberg keurde het doelpunt dan ook terecht af. Wat volgde was een resem Luikse doelpogingen maar bij zowel Zinckernagel als Cimirot stond het vizier nog niet scherp. Essevee probeerde nu en dan eens aan de druk te ontsnappen maar doelkansen bij elkaar voetballen, zat er nauwelijks in voor de bezoekers.

Vlak voor rust incasseerden de bezoekers een tweede uppercut toen Dussenne een hoekschop van Donnum snoeihard tegen de touwen buffelde. Zulte Waregem stond toen trouwens net even met tien man omdat Fila kort ervoor verzorging nodig had na een botsing met Bokadi. Hierdoor moest Brüls de kopbalsterke Dussennee proberen op te vangen. Een ongelijke strijd en Bostyn moest zich meteen een tweede keer gewonnen geven: 2-0, Dussenne…

Het wedstrijdbeeld van de eerste helft symboliseerde ook meteen perfect het seizoen van Essevee dat gekenmerkt wordt door blunders, inefficiëntie een flinke dosis brute pech. Bij rust leek de partij dan ook al beslist. Standard dat in de vooravond Club Brugge met 1-0 zag verliezen in Kortrijk, kwam wel niet echt scherp uit de kleedkamer en had flink wat mazzel toen Ndour meteen na rust van dichtbij nipt naast trapte.

Die vroege waarschuwing zorgde er wel voor dat de Rouches meteen weer bij de les waren. Essevee was bovendien ook na rust niet in staat om een voldragen aanval in elkaar te knutselen. Daarvoor leden de bezoekers al te vaak onnodig balverlies. Een volwassen Standard controleerde en wachtte rustig haar momentjes af. Dit kwam de spektakelwaarde van het duel zeker niet ten goede.

Halfweg de tweede helft dan toch eens doelgevaar van Zulte Waregem maar Brüls krulde de bal een half metertje naast de kooi van Bodart die voorts een wel heel rustige avond kende. Vervolgens toverde Donnum nog eens heerlijk ouderwets in de vijandige zestien maar zijn actie werd in extremis nog met vereende krachten in de kiem gesmoord door de bezoekende defensie.

Zulte Waregem bleef met de moed der wanhoop op zoek gaan naar de aansluitingstreffer en nadat nog Gano een voorzet van Ndour die Bodart verraste, net niet kon binnentikken, was het even later toch raak toen Fadera vriend en vijand verraste met een heerlijke goal (2-1). Standard kreeg meteen een dot van een kans om de partij opnieuw op slot te gooien maar Perica, Donnum en Fossey verzuimden in één en dezelfde fase te scoren.

Het regende Luikse doelkansen in het slotkwartier maar die derde, bevrijdende treffer wilde maar niet vallen. Zo kon Zulte Waregem met dank aan een attente Bostyn hoop blijven koesteren op een puntje. D’Hollander gooide ook nog aanvaller Braem in de strijd. Bodart tikte nog een kopbal van Gano van net onder zijn lat.

En toen was het zover: Brüls opende goed op Ndour en die maakte er warempel 2-2 van. Essevee stond zowaar op een zucht van een gelijkspel, terwijl de Rouches een logische overwinning alsnog uit handen zagen glippen. Toch was er nog een puike Bostyn nodig bij een stevige kopbal van Perica. Standard drong nog wel aan maar de beste kans was nog voor Vossen maar Bodart stond pal.