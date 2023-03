Schrijffout op verwelkomingsbord Grimbergen ‘vervelend’

Wie vanuit Brussel Grimbergen binnenrijdt wordt op de Sint-Annalaan welkom geheten in de provincie ‘Vlaamse-Brabant’. Een ongelukkige schrijffout.

‘Dat is een fout natuurlijk en we gaan dit doorgeven’, reageert burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing), die het Nederlandstalige karakter van zijn gemeente hoog in het vaandel draagt. ‘Bij de belettering is duidelijk iets fout gegaan, waarschijnlijk door iemand van een firma die anderstalig is. Het is gewoon een lapsus. Stom, maar er zijn ergere dingen. Dit wordt wel in orde gezet.’

Niet professioneel

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer erkennen ze de fout. ‘We hebben zelf al heel lang geen mensen meer in dienst hiervoor, maar een aannemer plaatst die borden voor ons’, legt woordvoerder Anton De Coster uit. ‘Dat neemt niet weg dat we dit oprecht vervelend vinden. Dit komt niet professioneel over. We gaan dit zo snel mogelijk laten verwijderen en laten aanpassen door de firma die dat bord daar gezet heeft.’

Het is niet de eerste uitschuiver van de beletteraars in Grimbergen. In 2018 dook op een plaatsnaambord ‘Stormbeek-Bever’ op in plaats van Strombeek-Bever.