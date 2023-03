Kompany lijdt zware nederlaag tegen zijn leermeester Pep Guardiola

In de kwartfinale van de FA Cup heeft het Burnley van Vincent Kompany een forse nederlaag geleden tegen Manchester City. De ploeg van zijn ex-trainer Pep Guardiola had ene Erling Haaland in de rangen.

Erling Haaland reduceerde voetbal tot een spelletje Fifa op de Playstation in het Etihad Stadium, de thuisbasis van Manchester City. Alsof er ergens in een ander universum verveelde tieners met enkele drukken op de knoppen van hun draadloze controllers de Noor richting vijandelijk doel stuurden. Simpele tik met links, de doelman omspelen en hij kon al juichen nog voor de bal over de doellijn is.

Voor die eerste goal in de 31ste minuut speelde Burnley nochtans zonder schrik. Dat het team van coach Vincent Kompany een divisie lager speelt – in de Championship, niet in de Premier League – viel niet op. Burnley groef zich niet in, maar kwam er goed combinerend een aantal keer uit, met enkele halve kansjes als gevolg. Dat moet Kompany, die intens coachte aan de lijn, hoop hebben gegeven.

Haaland viert zijn eerste goal. Foto: REUTERS

Tot Haaland de Heiland – want zo zien de City-supporters hem stilaan - die eerste goal maakte. Voor Kompany was dat het signaal om zijn spelers bij zich te roepen en ze in te peperen dat het nog geen verloren wedstrijd is. En dat was het op dit moment ook niet. Maar nog geen drie minuten later was dat wel het geval: Haaland met zijn tweede. In de tweede helft voegde de Noor er nog een derde aan toe. De kopjes gingen naar beneden bij Burnley, Kompany stak zijn handen in de zakken. Game over. Het verschil in klasse was toch te groot.

Voor de fans van de Clarets, de bijnaam van Burnley, doemde het schrikbeeld van de 5-0 weer op. Die eindscore stond in de voorbije tien onderlinge duels maar liefst vier keer op het bord. Gelukkig voor hen ging Haaland er in de 64ste minuut af. Het werd zo mogelijk nog erger: er vlogen de Burnley-keeper nog drie goals om de oren. Kevin De Bruyne tekende voor twee assists.

Vooraf voorspelde Kompany al dat het een ‘moeilijke wedstrijd’ ging worden. Hij zat er niet naast. Al zullen de fans van Burnley er hoop uit putten dat ze volgend jaar revanche kunnen pakken, eens de promotie naar de Premier League een feit is. Al zal er voor Kompany nog veel werk aan de winkel zijn.

Lees ook