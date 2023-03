Westerlo wint op een diefje bij KV Oostende dankzij afgeweken schot in blessuretijd

Westerlo pleegde zaterdagavond een hold-up bij KV Oostende (1-2), dat overwicht én kansen niet beloond zag en verloor na een afgeweken bal in de blessuretijd. Vaesen bracht Westel al snel op voorsprong, McGeehan trof pas in minuut 80 verdiend gelijk. Maar een broodnodig punt leverde dat niet meer op. Het behoud? Daar is, na een opflakkering, opnieuw een mirakel voor nodig.

Westerlo bracht nare herinneringen naar boven voor KV Oostende, dat door schorsingen en blessures van Tanghe, Hornby en Barac fel vertimmerd aan de aftrap kwam. Zo mocht Katelaris achterin nog eens starten: dat was geleden van de 6-0 die KVO begin november in het Kuipje moest slikken. Zijn lange afwezigheid bleek trouwens gerechtvaardigd. Ondanks een goede start van Oostende kroop Westerlo na tien minuten uit het niets op voorsprong. Katelaris verdedigde te passief op Vaesen, die aan de eerste paal weliswaar goed binnen knikte. Een nachtmerrie voor de Kustboys: zijn hadden een kwartiertje voor de aftrap nog gezien hoe Kortrijk won van Club Brugge en wegliep van de degradatiezone.

Tijd om in actie te schieten dus: KV Oostende was zonder twijfel de betere ploeg. Maar afwerken bleef - ondanks vier goals vorige week - moeilijk. Eerst kon Bolat een kopbal van Ndicka nog net van onder de lat halen, daarna kon Rodin een scrimmage niet afwerken. Even zat KVO héél diep in de problemen: De Cuyper mocht een penalty nemen na een vederlichte penalty. Medley landde na een sprong met zijn arm op zijn tegenstrever, en Laforge legde de bal na een lange VAR-interventie op de stip.

Het ongeloof stond in de ogen in alles wat Oostends was. De Cuyper bleek genadig: hij legde de bal naast doel. Een levenslijn voor de thuisploeg. Maar om te kunnen profiteren van die gemiste penalty, moest KVO wel zélf scoren. En dat lukte voor de rust niet. Westerlo mocht boffen dat Bolat én zijn verdediging drie dotten van kansen uit hun netten hielden: ze werden er stilaan moedeloos van aan zee. Westerlo was zwak, maar trok wél met een voorsprong de rust in.

Mokerslag

De Kemphanen beseften dat het beter moest en versierden meteen een goede kans. Een vrijstaande Matsuo werd onschadelijk gemaakt voor Katelaris, die zijn zwakke eerste helft zo wat corrigeerde. Maar al snel ging KVO opnieuw de bal opeisen. En alwéér stootte het op Bolat. Medley pakte de bal goed op de slof en vond de Westel-goalie. De druk van de Kustboys hield aan, maar op het uur stond het nog steeds 0-1. En dat terwijl een zege eigenlijk moést voor KVO. Het geloof ebde stilaan zelfs een beetje weg. Zeker toen Ndicka in minuut 70 doorgebroken leek, maar wild over en naast besloot.

De thuisfans grepen zich naar de haren. Thalhammer besloot om D’Arpino te brengen: de middenvelder maakte na meer dan een jaar zijn comeback. Het bracht geluk: in minuut 80 viel er dan éindelijk een appel uit de boom voor Oostende. Het leek wel een schietkraam, maar na enkele vreemde capriolen kon McGeehan de bal over de lijn koppen. De Diaz Arena ontplofte, een slotoffensief volgde. Al mocht KVO ook héél blij zijn dat de ingevallen Dierckx een open kans over de kooi van Hubert tilde.

We kregen nog een winnaar, en dat was... Westerlo. In de blessuretijd vuurde Van Eenoo een bal tegen de borstkas van Rodin, die Hubert kansloos liet: 1-2 Een goal helemaal naar het beeld van het seizoen van Oostende. Als het verkeerd kan gaan, loopt het ook verkeerd. De Kustboys moeten nu duimen dat Eupen niets raapt tegen Gent. Want dan wordt het hélemaal een mission impossible.