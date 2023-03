Ontketende Van der Poel wint Milaan-Sanremo, Van Aert derde

Een ontketende Mathieu Van der Poel heeft Milaan-Sanremo op zijn naam geschreven na een indrukwekkende demarrage op de Poggio. Wout van Aert is als derde gefinisht.

Filippo Ganna troef Wout van Aert af in de sprint om de tweede plek, terwijl topfavoriet Tadej Pogacar op de vierde plek strandde.

Pas na vijf uur koers, met nog dertig kilometer te gaan, brak de koers open. Achterin het peloton gingen Kwiatkowski en Tratnik neer na een onzachte aanraking met het Italiaanse straatmeubilair. Vooral de val van Tratnik was een domper, de luitenant van Wout van Aert zou een belangrijke pion geweest zijn in de finale.

Op 27 kilometer van de streep was het tijd voor de Cipressa. Voor het eerst in de koers vatten de mannen van UAE Team Emirates post in de voorste regionen van het peloton. Met vier man, onder wie Tim Wellen en Pogacar, beukten ze het tempo de lucht in. Mads Pedersen, Wout van Aert en Mathieu Van der Poel schoven vlotjes mee, Alaphilippe pufte en zweette, maar overleefde de Cipressa.

Filippo Ganna, Wout van Aert en Tadej Pogacar sprinten voor de tweede en derde plaats. Foto: BELGA

In de afdaling zette Van der Poel zich op kop, in de hoop het peloton in stukken te scheuren. De knappe afdaling van de Nederlander loonde niet, mede door het goede afstoppingswerk van Matteo Trentin. De knecht van Pogacar had z’n huiswerk gemaakt. Met een omvangrijke groep trokken we naar de Poggio. Nils Politt zag dat echter niet zitten en probeerde het op acht kilometer van de slotklim solo, maar de Duitser werd al snel weer ingerekend door het nerveuze peloton. In dat peloton zette Soudal-Quick Step zich ondertussen op kop voor Julian Alaphilippe, ook Van der Poel koerste attent en was vooraan aanwezig.

En dan was het tijd voor de Poggio. Bahrain Victorious opende de debatten en reed met vijf man de Poggio op. Van Aert en Van der Poel volgden prima met Pogacar en Mohoric, Alaphilippe zat te ver en was verloren. Tijd voor UAE om over te nemen. Een beresterke Tim Wellens zette zich op kop en het peloton brak in stukken.

Een elitegroepje van zeven man snelde weg en Pogacar zag zijn moment. Met een demarrage van jewelste zette de Sloveen aan, enkel Ganna, Van Aert en Van der Poel konden z’n wiel volgen. Wie twijfelde aan de vorm van de Nederlander, werd met de mond vol tanden achtergelaten.

Net voor de top van de Poggio reed Van der Poel weg van zijn drie concurrenten, de Nederlander gooide in de afdaling alles in de strijd. Op vijftig meter volgden Pogacar, Ganna en Van Aert, maar Van der Poel bleef gaan en zette de drie achtervolgers op zes seconden.

In de vlakke slotkilometer kwamen de achtervolgers niet meer terug, Mathieu van der Poel bekroonde zijn perfecte aanval met de zege.

