Sam Neill, de Nieuw-Zeelandse acteur bekend van onder meer Jurassic Park, wordt behandeld voor bloedkanker. Dat heeft hij zelf verteld tijdens de voorstelling van zijn autobiografie.

Tijdens de promocampagne van de zesde Jurassic Park-film ontdekte Neill dat hij bobbels had in zijn nek. In maart vorig jaar kreeg de 75-jarige acteur de diagnose te horen: non-Hodgkin lymfoom, stadium ...