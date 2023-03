Poetin komt leider Wagner-groep wat tegemoet

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn handtekening gezet onder een wetswijziging die ‘laster’ of het ‘in diskrediet brengen’ van vrijwilligers in het leger bestraft. Dat was een vraag van Jevgeni Prigozjin, hoofd van de paramilitaire groep Wagner.

Door de wetswijziging wordt niet alleen kritiek op soldaten, maar ook op vrijwilligers die in Oekraïne gaan vechten streng bestraft. De wet is zaterdag gepubliceerd op het officiële webportaal van de Russische regering. Wie veroordeeld wordt, riskeert tot vijftien jaar cel.

De aanscherping van de wet komt er na een oproep van het hoofd van de Russische paramilitaire groep Wagner, Jevgeni Prigozjin. Hij vindt dat politici de huurlingen, die officieel als vrijwilligers worden beschouwd, moet beschermen tegen laster. Prigozjin rekruteerde ook veroordeelden voor de oorlog in Oekraïne.

De afgelopen maanden heeft de Russische regering de vrijheid van meningsuiting massaal beknot. Zo zijn al verschillende tegenstanders van de oorlog veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat ze het Russische leger in diskrediet zouden hebben gebracht of vals nieuws zouden hebben verspreid.

‘Complicated’

Poetins relatie met Prigozjin is ‘complicated’ zoals dat heet. Logisch want de relatie tussen de Wagner-groep en het officiële Russische leger is niet goed.

Zo haalde Prigozjin vorige donderdag nog zwaar uit naar de legerleiding die zijn manschappen zonder munitie zouden zetten omdat de Wagner-groep terreinwinst aan het boeken was bij de zware slag om Bachmoet. En dat zou het Russische leger Wagner niet gunnen.

Tegelijkertijd waren er geruchten als zou Poetin een complot smeden met de baas van de Russische Veiligheidsraad om de Wagner-groep te ondermijnen en te neutraliseren.

