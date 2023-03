Trump zegt dat hij opgepakt gaat worden en roept achterban op om te protesteren

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump beweert dat hij dinsdag wordt opgepakt. Dat zegt hij op zijn sociaal medium Truth Social. Hij roept zijn achterban op om te protesteren.

De arrestatie zou volgens Trump kaderen in het onderzoek naar zwijggeld dat betaald is aan pornoactrice Stormy Daniels. Die beweerde een affaire te hebben gehad met de voormalige president. Trump zou haar 130.000 dollar zwijggeld hebben betaald met geld van een illegale campagnebijdrage.

Daniels Foto: AP

Trump zou de informatie over zijn nakende arrestatie verkregen hebben via een lek bij de aanklagers in New York. ‘De leidende Republikeinse presidentskandidaat en voormalige president zal volgende week dinsdag worden gearresteerd’, schrijft hij. ‘Protesteer en herover onze natie!’

Die oproep gelijkt wat op zijn oproep begin 2021 om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag wat leidde tot de bestorming van het Amerikaanse parlement.

In Washington zoemt het al een paar dagen dat justitie een officiële aanklacht aan het voorbereiden is tegen de voormalige president. Officieel is het niet.

Eerder deze maand hebben de aanklagers Trump alvast de mogelijkheid gegeven om te getuigen voor een jury in het onderzoek naar die (vermoedelijk) illegale betaling. Als er een aanklacht wordt ingediend, zou Trump de eerste voormalige Amerikaanse president ooit kunnen zijn die wordt aangeklaagd.

‘Heksenjacht’

Trump noemde het onderzoek eerder al ‘een politieke heksenjacht’, die erop gericht is ‘de belangrijkste kandidaat van de Republikeinse partij neer te halen’.

CNN vermoedt dat als Trump inderdaad zou worden aangehouden, hij eerst vingerafdrukken zou moeten laten nemen en daarna een ‘mugshot’ zou moeten laten maken. Niet veel later zou hij voor een rechter moeten verschijnen die hem naar alle waarschijnlijkheid weer tijdelijk zou vrijlaten.

Er zijn net zo goed Amerikaanse journalisten die denken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen en dat Trump vooral zijn achterban wat wil opjutten.

