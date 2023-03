Regisseur van eerste Belgische film met Oscarnominatie overleden

De Belgische cineast en scenarist Jacques Boigelot is eerder deze maand op 93-jarige leeftijd overleden. Boigelot is de regisseur van ‘Paix sur les champs’, de eerste Belgische film die genomineerd werd voor de Oscars in de categorie Beste Internationale Film.

Boigelot werd op 23 augustus 1929 geboren in Ukkel. Hij startte zijn carrière eind jaren veertig als assistent-regisseur en scenarist van reclamefilms. Boigelot maakte in de jaren 50 een aantal kortfilms en in 1958 trad hij in dienst bij de Franstalige openbare omroep RTBF als programmator van films.

Zijn professionele hoogtepunt beleefde Boigelot in 1971, toen zijn eerste langspeelfilm Paix sur les champs meteen een Oscarnominatie in de categorie Beste Internationale Film in de wacht sleepte. Paix sur les champs, een verfilming van een roman van Marie Gevers, is een familiaal drama dat zich afspeelt op het Vlaamse platteland.

Het was de eerste keer dat een Belgische film die eer in Hollywood te beurt viel. Zeven andere films zouden later het voorbeeld van Paix sur les champs volgen, met Close van Lukas Dhont dit jaar voorlopig als laatste.