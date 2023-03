Credit Suisse nog niet buiten gevaar, geen angst voor onze banken

De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock, een van de grootste aandeelhouders van Credit Suisse, denkt na over een bod op de geplaagde Zwitserse bank. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden, die aangeven dat BlackRock daarmee een overname door de Zwitserse bank UBS wil voorkomen.

De top van Credit Suisse zit dit weekend samen met de Zwitserse toezichthouder over oplossingen voor de bank, nu die werd meegezogen door de neerwaartse spiraal die veroorzaakt werd door het omvallen van de Amerikaanse banken. De bank kreeg al 50 miljard Zwitserse frank steun toegekend van de Zwitserse centrale bank.

Intussen gaat het getouwtrek om de bank in een hogere versnelling.

BlackRock zou volgens de Financial Times een aantal opties evalueren, waarin wordt samengewerkt met andere investeerders. Daaruit zou ook een bod kunnen komen op enkele delen van het bedrijf. BlackRock heeft zijn voornemen inmiddels kenbaar gemaakt aan Credit Suisse, maar de bank weigerde commentaar te geven, meldt Financial Times.

Ook BlackRock ontkent officieel dat er wordt gewerkt aan een overnamebod. ‘BlackRock neemt niet deel aan plannen om Credit Suisse geheel of gedeeltelijk over te nemen en heeft daar ook geen belangstelling voor’, verklaarde een woordvoerder aan persbureau Bloomberg.

Op de aandelenbeurzen is er grote onrust ontstaan rond Credit Suisse na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten. De Zwitserse centrale bank heeft al miljarden aan steun toegezegd aan Credit Suisse.

Maar de onrust laaide vrijdag weer. Het aandeel van de 167 jaar oude bank nam een duik op de beurs in Zürich. Persbureau Reuters meldde dat minstens vier grote banken, waaronder het Franse Société Générale en Deutsche Bank, hun handelstransacties met Credit Suisse hebben beperkt.

Financial Times meldde vrijdag op basis van ingewijden dat UBS interesse had in een volledige of gedeeltelijke overname van Credit Suisse. Volgens de krant willen de Zwitserse autoriteiten dat door een fusie het vertrouwen in de bankensector van het Alpenland wordt hersteld.

Er zou dit weekend onder leiding van de Zwitserse centrale bank en de financiële toezichthouder Finma nog meer overleg zijn. Het is volgens de Financial Times niet zeker dat er een deal wordt gesloten tussen Credit Suisse en UBS, dat wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers. UBS is de grootste bank van Zwitserland.

Geen angst voor ons land

De kans is klein dat er in ons land opnieuw een bankencrisis ontstaat, nu er ongerustheid is op de financiële markten na het faillissement van twee Amerikaanse banken en de gevolgen daarvan op Credit Suisse. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zaterdag gezegd op Radio 1.

Hij volgt de situatie van dichtbij op, met de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank, maar verwacht geen problemen voor de Belgische banken indien een systeembank zoals Credit Suisse failliet zou gaan. ‘Je kunt nooit zeggen dat er geen impact zou zijn, maar we zien vandaag dat het risico heel klein is’, aldus Van Peteghem. ‘We hebben tijdens de financiële crisis een aantal banken over de kop zien gaan, maar moeten ook beseffen dat er stappen zijn gezet om de banken sterker en weerbaarder te maken.’

Het is ook belangrijk om de kalmte te bewaren en het vertrouwen te garanderen. ‘De enige manier waarop je met ongerustheid kan omgaan, is door heel feitelijk uit te leggen wat de situatie is’, aldus de minister

