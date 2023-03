Frank Deboosere kreeg al een mail van een concurrerende zender

Zijn tv-afscheid staat maandag pas op het programma, maar vanochtend presenteerde Frank Deboosere al zijn laatste weerbericht op de radio. ‘Ik ben een blij en gelukkig man. Ik ben blij dat ik dat allemaal heb mogen meemaken.’

Onder luid applaus kwam Frank Deboosere vanochtend rond 9.00 uur binnengewandeld in de radiostudio van Ruben Van Gucht. Het live publiek gaf hem een staande ovatie waar de weerman duidelijk eventjes van onder de indruk was. ‘Ga zitten mensen, ga zitten’, zei hij met een krop in de keel.

Deboosere werd de afgelopen dagen al overladen met cadeaus, complimenten en muzikale odes. ‘Ik heb deze week al veel boezems tegen mijn smalle borst gedruk’, lachte hij. ‘Ik ben een blij en gelukkig man. Ik ben blij dat ik dit allemaal heb mogen meemaken.’

Plichtsbewust

Hij kwam ook even terug op de bewogen momenten uit zijn carrière. Dat Vlaanderens favoriete weerman een plichtbewust man was, werd eens te meer duidelijk. Vorig jaar presenteerde hij het weerbericht een kwartier nadat hij bericht had gekregen dat zijn vader overleden was. ‘Maar ook op positieve dagen heb ik nieuws gebracht. Toen mijn vrouw aan het bevallen was, heb ik er een weerbericht uitgeperst’, aldus Deboosere.

Gevraagd naar wat hij na zijn pensioen zou gaan doen, moest Deboosere het antwoord schuldig blijven. ‘Ik ga alleszins niet in de politiek, maar ik heb absoluut geen zittend gat.’ Of hij van plan was om naar de concurrentie over te stappen, wilden ze bij Radio 2 weten: ‘Ik heb gisteren wel al een eerste mail gekregen, maar ik ga het niet doen. Ik blijf getrouwd met de VRT.’