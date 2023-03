De 80-jarige Simone Mariën, die donderdag in Houthalen-Oost verdween, is zaterdag kort voor de middag levend teruggevonden

De 80-jarige Simone Mariën werd door brandweermannen teruggevonden op het militair domein in Helchteren. Vrijwilligers van de hulpverleningszone Oost-Limburg zagen de vrouw toevallig bij een oefening. Dat bevestigde persmagistraat Pieter Strauven van het parket van Limburg.

Volgens de eerste berichten was ze nog niet onderkoeld of ondervoed. De vrouw is nu ter controle in het ziekenhuis. Simones zoon Wim Neyens was heel blij met het nieuws. Hij werd gebeld op het moment dat hij een lijnzoekactie aan het doen was in de Meeuwerstraat in Zwartberg.

Simone Mariën was al sinds donderdagavond vermist nadat ze haar woning in de Perelaarstaat in Houthalen-Oost met de fiets verliet. De vrouw kampte al enkele jaren met dementie.

Bijna dagelijks zagen buren Simone wandelen. Ook donderdag vertrok de vrouw rond 11 uur aan haar woning in Houthalen-Oost. ‘Dat deed ze wel vaker’, zei haar man Chris kort na haar verdwijning. ‘In de buurt kennen ze haar goed, dus ik maakte me daar niet echt zorgen over.’ Toen de man donderdagvoormiddag merkte dat zijn vrouw weg was, was hij dan ook niet meteen ongerust.

‘Maar op de middag was ze nog niet terug. En dan heb ik gemerkt dat haar fiets weg was. Vroeger gingen we wel eens samen fietsen, maar dat ging al even niet meer. Simone fietste niet meer zo heel veilig. Ze keek naar de ene kant en draaide haar stuur naar de andere kant.’ Meteen werd de politie gealarmeerd.

Zo stegen de voorbije dagen drones en de helikopter van de federale politie al op in een poging de vrouw te vinden. De politie van de zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) zocht met gemotoriseerde agenten, quads en honden. Ook de cel vermiste personen van de federale politie was nauw betrokken.

Gelukkig kreeg het verhaal vanmorgen een happy end.

Het ging in Limburg om de tweede verwarde dame die in drie weken tijd vermist raakte. Woensdag 22 februari verdween vanop de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) te voet de 75-jarige Emilietta Chini, die na een hele reeks zoekacties dinsdag 28 februari levenloos werd teruggevonden in het Mechels Bos, op zo'n 2,5 kilometer van haar woonst.