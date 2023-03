Zuhal Demir: ‘Minister-president worden? Neen, dank u’

Zuhal Demir heeft naar eigen zeggen geen zin om na de verkiezingen van 2024 minister-president te worden van de Vlaamse regering. ‘Als je ziet wat Jan Jambon allemaal heeft meegemaakt? Nee, dank u wel’, zegt ze in Het Nieuwsblad.

Het is een van de hardnekkige geruchten in de Wetstraat: na de Vlaamse verkiezingen van 2024 zal N-VA minister van Omgeving Zuhal Demir naar voor schuiven als minister-president. De Limburgse krijgt ook vaak opendoekjes van voorzitter Bart De Wever, dat versterkt de geruchten alleen maar.

Zelf zegt ze in Het Nieuwsblad - tijdens een dubbelinterview met de huidige minister-president Jan Jambon overigens - dat ze daar niet op uit is.

‘Als je ziet wat Jan allemaal heeft meegemaakt (in het stikstofdossier, red)? Nee, dank u wel. Ik aas niet op Jans job. Laat mij maar een goede vakminister zijn.’

‘Het werk is totaal niet af. Na twee jaar begin ik de materie goed onder de knie te krijgen en als je zaken in de steigers zet, wil je die afmaken. Als de kiezer het toelaat, zou ik graag een tweede legislatuur als minister van Omgeving willen doen.’

De collega’s van Het Nieuwsblad vroegen haar ook wat haar ambities in Genk zijn, want in oktober 2024 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester worden? ‘Daar ga ik nog niet op vooruitlopen. Dat is nog te vroeg.’

En ook aan Jan Jambon werd de vraag gesteld of hij minister-president wil zijn na 2024. ‘Ik zal 64 jaar zijn bij de volgende verkiezingen, maar ik doe deze job ongelooflijk graag en ik ben en blijf enorm gemotiveerd om het programma van N-VA te realiseren. De partij kan me inzetten waar ik me het meest nuttig kan maken. Ik heb nooit aan carrièreplanning gedaan. Maar laat de kiezer eerst beslissen. Iets zegt mij dat de volgende verkiezingen ook wel voor een paar verrassingen zullen zorgen.’

Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat Demir geen minister-president wordt in 2024. Uiteindelijk beslissen de kiezer en voorzitter Bart De Wever.